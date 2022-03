Dying Light 2: Stay Human is nu ruim een maand uit en ontwikkelaar Techland is erg druk bezig met de ondersteuning van de game. Zo zijn er al diverse updates voor het spel verschenen, maar spelers kunnen ook veel extra content verwachten. De game krijgt maar liefst vijf jaar aan post-launch ondersteuning, op zijn minst. In die jaren zal er zowel gratis als betaalde content worden uitgebracht, zo bleek uit een roadmap van Techland.

In de afgelopen weken zijn er al wat kleinere DLC-pakketten met cosmetische items en wapens uitgebracht. Het lijkt erop dat spelers van Dying Light 2: Stay Human op korte termijn alweer nieuwe DLC krijgen, die het over een wat andere boeg gooit. Althans, dat is wat we opmaken uit de onderstaande tweet die Techland heeft gedeeld.

We're preparing something new… time to brush up on your parkour skills! Stay tuned! #DyingLight2 pic.twitter.com/Rld2Cv7hhP — Dying Light (@DyingLightGame) March 11, 2022

Het korte filmpje lijkt te suggereren dat er DLC onderweg is in de vorm van parkour-uitdagingen. Als parkour dus echt je ding is en je wel eens tegen de klok (of wellicht ook tegen je vrienden) wilt racen, dan lijkt Techland je binnenkort op je wenken te bedienen. Wat de DLC concreet in gaat houden is nu nog onduidelijk, maar Techland belooft snel met nieuws te komen.