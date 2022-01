Dying Light heeft sinds de release ontzettend veel en langdurig extra ondersteuning gekregen, dit in de vorm van betaalde en gratis extra content. Dit zal Techland voortzetten met Dying Light 2: Stay Human, die gepland staat voor een release op 4 februari 2022.

Eerder gaf de ontwikkelaar al te kennen dat de game zeker vijf jaar lang aan extra content en ondersteuning zal ontvangen en we krijgen nu enig zicht op wat we zoal mogen verwachten. Middels een afbeelding hebben we een idee van de post-launch content roadmap gekregen en de eerste contentdrops staan al gepland.

Zo ontvangt de game vanaf de release tot aan juni verschillende in-game evenementen en uitdagingen. In juni zal ook de eerste verhalende uitbreiding uitgebracht worden. Daaropvolgend mogen we nog jaren aan wapens, vijanden, verhalen en nog veel meer verwachten.

Kortom, als speler van de game zul je je niet snel gaan vervelen.