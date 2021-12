De games van 2022 | Dying Light 2: Stay Human – Het is prima als een game wordt uitgesteld, zodat gamers hierdoor de best mogelijke versie van de desbetreffende titel te spelen krijgen. Als een game meerdere keren wordt uitgesteld, dan is het logisch dat gamers denken dat dit geen goed teken is. Een goed voorbeeld is Cyberpunk 2077. De gehypte titel van CD Projekt RED was bij lancering op zijn zachtst gezegd een zootje, ook al werd het spel meerdere malen naar achteren geschoven. Dying Light 2: Stay Human moest eigenlijk in de lente van 2020 al verschijnen, maar deze releasedatum is na vele veranderingen nu op 4 februari 2022 vastgesteld en ook hier gaat het om een Poolse ontwikkelaar.

Dying Light 2: Stay Human – Het verhaal van Dying Light 2 speelt zich twintig jaar na het eerste deel af en heeft een ander hoofdpersonage dan diens voorganger. Gamers die denken wat te missen als ze het eerste deel niet hebben gespeeld, hoeven zich geen zorgen te maken. Het enige wat het eerste en tweede deel met elkaar gemeen hebben, is de gameplay. Dit valt het beste te omschrijven als Mirror’s Edge met heel veel mêlee-wapens en zombies. De wereld waarin je terechtkomt zit echt vol met levende doden en deze zijn er in verschillende varianten. Als de zon onder is worden de zombies sterker en er komen nog krachtigere gedrochten je het leven zuur maken.

Techland belooft dat het tweede deel van Dying Light flink voortborduurt op zijn voorganger. Zo hebben jouw acties nu consequenties op het verhaal en zelfs op de omgeving. Het ‘freerunnen’ is nog beter uitgewerkt en je hebt nog meer vaardigheden tot je beschikking. Deze zal je nodig hebben, want de omgeving waarin je terechtkomt is groter dan voorheen en speelt zich ook meer op verticaal niveau af. Tijdens het avontuur zal je tevens verschillende facties tegenkomen, waarbij je moet oppassen dat je ze niet tegen het verkeerde been schopt, anders moet je je buiten de zombies om nog druk maken over andere gevaren.

Voorlopige verwachting: Wat Techland van de game heeft laten zien, ziet er vet uit en met de gameplay lijkt het ook wel snor te zitten. Het eerste deel was ook heel erg tof, dus ze moeten in de basis in ieder geval een goede game neer kunnen zetten. Alleen kunnen we niet aan het stemmetje in ons hoofd ontkomen, die ons laat weten dat Dying Light 2 vaak is uitgesteld. Dat de game – volgens de laatste berichten – bijna twee jaar later pas uitkomt, roept toch reden tot voorzichtigheid op. Cyberpunk 2077 ligt nog vers in het geheugen en het zal toch niet zo zijn dat deze situatie wordt herhaald met Dying Light 2: Stay Human. Desalniettemin is het concept natuurlijk erg tof en we hopen dat het vervolg dik over het origineel heengaat, want potentie heeft het absoluut.