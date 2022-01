Na diverse keren uitgesteld te zijn, komt Dying Light 2: Stay Human nu echt bijna uit. De game staat gepland voor 4 februari en nu de release nadert komen we in een rap tempo meer over het spel te weten. Zo toonde ontwikkelaar Techland deze week nieuwe beelden en kregen we meer informatie over de speelduur en enkele skill trees.

Al met al hebben we door al dat nieuws weer een beter beeld van wat we kunnen verwachten als Dying Light 2: Stay Human begin volgende maand verschijnt, maar wat kunnen we eigenlijk na de release verwachten? Wel, het lijkt erop dat Techland grootse plannen heeft. Via Twitter liet de ontwikkelaar weten van plan te zijn om Dying Light 2: Stay Human na de release minstens vijf jaar lang te ondersteunen met nieuwe content. De precieze plannen zullen ongetwijfeld op een later moment uit de doeken gedaan worden, maar in het Twitterbericht worden onder andere “nieuwe verhalen, locaties en in-game evenementen” genoemd.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI — Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022

Dying Light 2: Stay Human komt op 4 februari uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.