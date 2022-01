In februari kunnen we eindelijk aan de slag met Dying Light 2, het langverwachte vervolg op dé zombie-survival-parkour game uit 2015. Na diverse keren uitstel is het nu toch nog maar een maandje wachten tot we The City kunnen gaan verkennen. Een terrein dat volgens Techland ongeveer vier keer zo groot is als Harran, de stad uit het eerste deel. Met zo’n terrein komen nieuwe parkourskills uiteraard goed van pas. En met alle zombies en het overgebleven menselijk tuig, is combat ook niet onbelangrijk.

En dat zijn dan ook precies de twee skill trees die Techland even kort laat zien in de onderstaande video. Een paar skills worden even uitgelicht zoals de ground pound, een krachtige aanval vanuit de lucht en bash, waarmee je als een soort rugbyspeler gewoon door de menigtes zombies heen ramt. Dying Light 2: Stay Human verschijnt op 4 februari aanstaande voor de PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X|S, pc én Nintendo Switch middels een cloudversie.