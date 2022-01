Nog een paar weken en dan ligt Dying Light 2: Stay Human in de winkels voor verschillende platformen. Techland heeft in aanloop naar deze release verschillende streams georganiseerd, waarin ze dieper op verschillende aspecten van de game ingaan. De laatste episode is de zesde en daarin gaat het om de coöperatieve gameplay.

Tevens geeft Techland een sneak peek hoe de game op consoles presteert, maar door de kwaliteit van YouTube zijn de verschillen wat lastig te zien. Desalniettemin is de video hieronder zeker even de moeite waard om nog meer over de game te weten te komen. En dat is nog niet alles, ook is er een nieuwe trailer uitgebracht.

De gameplay trailer toont hoe de zus van protagonist Aiden Caldwell wordt ontvoerd toen ze jong was. Ook krijgen we te zien dat Aiden deelneemt aan allerlei activiteiten om meer informatie te verkrijgen over waar zijn zus is en dat gaat niet zonder geweld.

Dying Light 2: Stay Human is vanaf 7 februari verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.