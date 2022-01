Techland liet recent via Twitter weten dat Dying Light 2: Stay Human pakweg 500 uur zou duren om te voltooien. Klinkt erg indrukwekkend, maar het had een averechts effect. Games met een speelduur die zo ontzettend lang is, vallen niet per se bij iedereen in goede aarde. Voornamelijk omdat er al zoveel games zijn die ontzettend lang duren.

Vanwege de terugslag die hierop volgde, heeft de ontwikkelaar de eerder aangegeven speelduur wat genuanceerd. De 500 uur kan je nog steeds aantikken, maar dat is dan wel als je werkelijk alles in de game doet. Om de game effectief uit te spelen is op z’n minst 20 uur nodig, wat dus een aanzienlijk minder aantal is.

Het gaat dan puur om het uitspelen van de verhaallijn, maar als je ook alle zijmissies erbij doet en veel gaat exploreren, dan loopt de speelduur snel richting de 100 uur op. De 500 uur was dus nogal overdreven, hoewel het niet onhaalbaar is. Althans, volgens de ontwikkelaar.