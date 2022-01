Ontwikkelaar Technland deelde op Twitter het nieuws dat je 500 uur nodig hebt om Dying Light 2 volledig uit te spelen. Uiteraard leverde dat heel wat reacties op en een paar uur later gaf de studio wat meer duidelijkheid. Zo is het aantal uur een schatting van hoeveel tijd het kost om daadwerkelijk alles te doen wat de game te bieden heeft.

To fully complete Dying Light 2 Stay Human, you'll need at least 500 hours—almost as long as it would take to walk from Warsaw to Madrid!#DyingLight2 #stayhuman pic.twitter.com/Sk3KFpRJoA

