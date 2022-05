Het spelen van games is al lang niet meer voor een select groepje, het is tegenwoordig volledig ingeburgerd en zo waagt iedereen zich er wel eens aan. Of het nu een potje Sudoku op een mobiele telefoon is, het spelen van een shooter op de PlayStation of het beleven van een schitterend Mario-avontuur op de Nintendo Switch, terwijl je onderweg bent. Er is voor een ieder wat wils. Tijd om eens te kijken naar de meest populaire manieren van gamen in 2022.

Online games

Vandaag de dag zijn veel games uitgerust met een multiplayer, waardoor mensen het met en tegen elkaar online kunnen opnemen. Denk aan een potje voetbal spelen in de nieuwste FIFA, wat wereldwijd enorm veel gedaan wordt. Ook zijn shooters heel erg in trek, waarbij titels als Apex Legends en Call of Duty: Warzone, maar ook Fortnite en Valorant mateloos populair zijn. Een online multiplayer is niet langer weg te denken en uitgevers duiken er maar wat graag bovenop, gezien het een lucratieve manier van geld verdienen is.

Games op je mobiel spelen

Het spelen van spelletjes op je mobiel beperkte zich vroeger tot Snake, maar tegenwoordig zijn telefoons zo geavanceerd, dat je er vrijwel alles mee kan. Zodoende vinden ook grote titels hun weg naar het platform. Denk dan aan Fortnite, Call of Duty en meer. Maar ook blijven nieuwe spellen als paddenstoelen uit de grond schieten, die veelal gratis te spelen zijn. Dit soort games zijn ook zo ontworpen dat ze geschikt zijn voor korte sessies. Oftewel, het is ideaal om even tussendoor te spelen. Bijvoorbeeld tijdens een treinreis of als je even op iemand moet wachten.

Een kansje wagen

Maar gamen is meer dan alleen het spelen van een spelletje op mobiel of online, want ook kun je natuurlijk in de iGaming scene spelen op diverse videoslots. Daarvoor kan je terecht bij het online casino, alwaar je een brede reeks van spellen kunt vinden die allemaal met eigen features en unieke mogelijkheden komen. Gezien dat ook mobiel beschikbaar is, is het heel eenvoudig om waar je ook bent, een kansje te wagen. In dat kader is een pay and play casino een ideale manier om tijd te doden. Gezien de eenvoud is het niet zo gek dat ook dit razend populair is anno 2022.

De klassieke singleplayer

Waar je online vooral met en tegen anderen speelt en bij deelname aan kansspelen vooral tegen de computer speelt, heb je natuurlijk ook nog de traditionele singleplayer. Het is een onderdeel binnen gaming dat steeds minder aandacht krijgt – terwijl het nog altijd zeer populair is -, maar laten we het vooral koesteren. Op je gemak in je eentje een schitterend avontuur beleven zonder het geschreeuw van gamers online, is ook weleens prettig. Goede voorbeelden waarin je dat kunt ervaren zijn Ghostwire: Tokyo en Horizon: Forbidden West.

Natuurlijk zijn er nog wel meer vormen van games spelen, maar de bovengenoemde vier categorieën is wat momenteel toch wel domineert. Dankzij de toegankelijkheid, de enorme variatie in titels en de kwaliteit van de spellen, is het heel gewoon als je dit opzoekt voor wat tijdverdrijf. Gamen is een onderdeel van het leven geworden en dat moeten we natuurlijk alleen maar toejuichen!