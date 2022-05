Nu het fiscale jaar 2022 afgelopen is, blikt ontwikkelaar/uitgever SEGA even terug op hun voorbije prestaties én kijkt tegelijk vooruit naar de plannen voor het huidige fiscale jaar. Een recent fiscaal verslag geeft ons wat inkijk in wat de studio zoal van plan is.

Zo kunnen we afleiden dat SEGA van plan is om dit fiscale jaar heel wat remakes en remasters op ons los te laten, alsook nieuwe games. Hieronder vallen ook spin-offs à la ‘Judgement’ (wat behoort tot de Yakuza franchise). Deze categorie zou in het voorbije fiscale jaar zo’n vier miljoen games hebben verkocht en SEGA hoopt uiteraard dit succes te evenaren en misschien zelfs te verbeteren.

Welke remakes/remasters/spin-offs dan precies op de planning staan, dat weten we uiteraard nog niet helemaal. Momenteel weten we wel al dat Sonic Origins, een collectie van vier Sonic klassiekers, op 23 juni zal verschijnen.

SEGA heeft uiteraard ook nieuwe games op de planning staan en wil bovendien inzetten op gelijktijdige launches van hun games wereldwijd, om ook zo de verkoopcijfers de hoogte in te jagen.