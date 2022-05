Review | Denon DHT-S517 – Eerder hebben we in een vogelvlucht al het merk Denon bekeken en daarin benoemden we zoal dat de receivers niet aan te slepen en mega populair zijn. Maar Denon heeft meer producten, waaronder dus ook soundbars. In deze review bekijken we er een: de Denon DHT-S517. Het is een behoorlijk pakket en het ondersteunt ook Dolby Atmos door upfiring speakers. Kortom, er valt een hoop te bespreken, zeker omdat de kwaliteit en het ‘bescheiden’ prijskaartje erg interessant zijn aangaande dit geluidsproduct van Denon. Lees hier in de review of deze soundbar iets voor jou is.

Klassieke doch elegante uitstraling

De soundbar die wij tot onze beschikking hebben kent een leuk design. Het systeem is net iets langer dan een meter en heeft een stoffen afwerking voor de speakers (3.1.2 setup), terwijl de rest van de balk van mat zwart plastic is. De exacte afmetingen zijn 1050 x 60 x 95 mm. Op de bovenkant van de DHT-S517 vind je twee kleine roosters waar de upfiring speakers voor Dolby Atmos het geluid eruit kunnen knallen. In het midden vind je een controlepaneel met knoppen voor het volume en dergelijke. De soundbar heeft in het midden ook een paar LED-lampjes die aantonen met welke van de instellingen je bezig bent. Dit is echter ontzettend onduidelijk en ook de LED-verlichting mocht de optie hebben om het feller te kunnen maken. Met sommige inputs weet je namelijk simpelweg niet wat de soundbar aan het doen is of op wat je iets hebt ingesteld. Dit had dus wat beter uitgewerkt mogen worden.

Als je de Denon DHT-S517 aanschaft, zit de subwoofer er standaard bij. Daarmee is het toch wel een royaal pakket te noemen. Deze subwoofer is 172 x 370 x 290 mm in afmetingen, en het betreft een draadloos product met hetzelfde design als de soundbar. Enkel de stekker erin, en de soundbar maakt er automatisch connectie mee. Geen gehannes en super makkelijk allemaal. Het komt er dus op neer dat je voor € 449,99 een Dolby Atmos soundbar in huis kan halen, inclusief een subwoofer. Vaak dien je een subwoofer er echter los bij te kopen met een soundbar, maar Denon biedt hier de hele set aan voor een toch wel mooie prijs. Ondanks dat de subwoofer in het pakket bijgeleverd wordt en je mag spreken van een goede deal, heb je niet de mogelijkheid om extra surround speakers op dit setje aan te sluiten. Je zit dus met een beperkte setup die je niet kunt uitbreiden als je dat zou willen.

Veel opties, weinig echt overtuigend

Dit geldt ook voor het aansluiten van de soundbar. Het heeft een HDMI in en eArc, optisch, AUX én de optie om het via Bluetooth te gebruiken. Ook ondersteunt de soundbar een paar audio coderingen: lineair PCM, Dolby Digital/True HD/Plus en Dolby Atmos. Een echt Dolby product, want DTS wordt dan weer niet ondersteund. Uiteraard wordt er ook een afstandsbediening bijgeleverd: klein, heeft een rubberen coating en je kan er vrijwel alles mee instellen. De vele opties die de afstandsbediening heeft zijn echter niet per se de moeite waard. Zo kan je bijvoorbeeld de lage, midden en hoge tonen voor dialogen meer naar voren laten schuiven met de afstandsbediening, maar echt grote en overdonderende verschillen krijg je niet. Hetzelfde geldt voor de EQ presets voor muziek, film of gamen, die niet bijzonder zijn.

Het is erg goed voor zijn prijs

Denon staat bekend om zijn vrij neutrale en stalen geluidssignatuur. Dit is in een bepaalde mate terug te horen in de soundbar. De hoge en middentonen komen erg gebalanceerd over: met een degelijke zuiverheid is alles mooi te verstaan en krijgen drukke geluidspresentaties geen muddy ondertoon. De middentonen zijn vooral erg uitgesproken, waardoor je bij gesprekken in films altijd een mooie weergave hebt van het geluid. Ook de treble valt nooit schel uit en biedt een mooie crispy presentatie. De lage tonen worden echter gedragen door de extra subwoofer. De soundbar zelf is niet zo bijzonder qua lage tonen en door de sub krijgt alles meer diepte en volheid. Toch mist de bass de echte diepe uitgesproken tonen, waardoor je low range geluid wat diepte mist. De subwoofer laat je kamer ook niet bepaald trillen bijvoorbeeld.

De ruimtelijkheid is vooral erg aardig te noemen. Zonder spatial sound is de soundbar capabel om een kleine woonkamer/ruimte goed te vullen en met de ruimtelijke boost aan, een gemiddelde kamer. De middentonen lijden hier dan wel een beetje onder en krijgen dan een wat onnauwkeurige weergave, maar niks ernstigs waar we op afknappen. De Dolby Atmos is hierin een leuke toevoeging die de ervaring doet verbeteren (mits je content hebt die hier ondersteuning voor biedt). Zo hebben wij Cyberpunk 2077 en Gears 5 uitgeprobeerd en bijvoorbeeld een 4K Blu-ray als No Time to Die (James Bond) om de Dolby Atmos te testen. Dolby Atmos is een toffe toevoeging en bevordert de ruimtelijkheid, maar je zult nooit het idee hebben dat je in een geluidsbubbel zit. Het is een leuke ervaring, maar voor ongeveer €450,- mag je niet de full-blown experience verwachten.