Elden Ring is een overweldigend succes, zowel bij de critici als fans van het Soulsborne genre, dat inmiddels niet meer weg te denken is uit het hedendaagse videogamelandschap. Een financieel rapport van Kadokawa – het overkoepelende bedrijf dat ontwikkelaar FromSoftware in de rangen telt – hint nu duidelijk naar een uitbreiding van de game.

In het FAQ gedeelte van het rapport staat vermeld dat Kadokawa een aantal stappen overweegt om ervoor te zorgen dat gamers nog lang van Elden Ring zullen kunnen genieten. Dat ruikt naar DLC, als je het ons vraagt. Een logische stap ook, gezien hier best wel vraag naar is… én FromSoftware ook in het verleden reeds voor veel DLC gezorgd heeft.