Vandaag de dag zijn tools veel gemakkelijker verkrijgbaar, zo ook engines en als resultaat daarvan zien we met enige regelmaat creatieve projecten voorbij komen. Need for Speed: Underground 2 wordt zodoende bijvoorbeeld in Unreal Engine 4 van een remake voorzien, wat er indrukwekkend uitziet.

Dat is echter lag niet het enige waar aan gewerkt wordt. Zo krijgt Need for Speed 3: Hot Pursuit een soortgelijke behandeling. Modder David Kerekes is recent begonnen aan de game en hij heeft al een sneak peak gedeeld in de vorm van de onderstaande video.

Het betreft hier een port van de originele game naar Unreal Engine 5 en gezien het nog een vroege versie betreft, oogt het nog wat kaal. Hoewel, daarmee doet deze versie wel gelijk eer aan het origineel, die natuurlijk in andere tijden uitkwam.

Wanneer deze versie klaar is, is niet bekend en het valt te hopen dat EA Games hier geen stokje voor steekt zodat de game te zijner tijd ook voor iedereen beschikbaar komt.