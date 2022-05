Microsoft heeft vanmiddag bekendgemaakt welke games we de rest van mei mogen verwachten in Xbox Game Pass. Vandaag zijn er gelijk wat nieuwe titels beschikbaar gesteld, waaronder Jurassic World Evolution 2, maar een grote verrassing is dat niet.

Verder zien we volgende week nog dat Sniper Elite 5 wordt toegevoegd, wat een nieuwe release betreft. Ook Farming Simulator 22 komt naar Xbox Game Pass en zo kunnen we concluderen dat we niet mogen klagen deze maand.

Vanaf vandaag

Her Story (pc)

Jurassic World Evolution 2 (Cloud, console & pc)

Skate (Cloud)

Umurangi Generation Special Edition (Cloud, console & pc)

Vanaf 19 mei

Farming Simulator 22 (Cloud, console & pc)

Vampire Survivors (pc)

Vanaf 24 mei

Floppy Knights (Cloud, console & pc)

Hardspace: Shipbreaker (pc)

Vanaf 26 mei

Sniper Elite 5 (Console & pc)

Vanaf 27 mei

Cricket 22 (pc)

Pac-Man Museum+ (Cloud, console & pc)

Vanaf 31 mei zullen er ook wat games uit Game Pass verdwijnen en dat zijn de volgende titels:

EA Sports NHL 20 (Console)

Farming Simulator 19 (Cloud, console & pc)

Knockout City (Console & pc) EA Play

Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, console & pc)

Spellforce 3: Soul Harvest (pc)

Superhot Mind Control Delete (Cloud, console & pc)

Yes Your Grace (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Dan kan je daarvoor hier terecht.