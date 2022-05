Red Dead Redemption 2 heeft niet alleen een uitgebreide singleplayer, maar voor het eerst in de franchise is er ook een multiplayer modus in de vorm van Red Dead Online. Deze modus is reeds sinds de release beschikbaar, maar kan lang niet iedereen bekoren. Fans zijn het gebrek aan inhoudelijke updates zat en nu laat Strauss Zelnick – de CEO van uitgever Take-Two – weten dat de frustraties gehoord zijn.

De chef van Take-Two vertelt in gesprek met IGN dat Rockstar op dit moment aan ‘vreselijk veel’ dingen werkt en dat de ontwikkelaar binnenkort meer gaat vertellen over aankomende updates. Volgens Zelnick is het vleiend dat de fans meer content willen en dat de frustraties daarom begrijpelijk zijn. Spelers van de multiplayer modus voeren al langer campagne op bijvoorbeeld Twitter met de hashtag ‘#SaveRedDeadOnline’.

“Rockstar Games talks about the updates that are coming, and we’re working on an awful lot at Rockstar Games. I’ve heard the frustration, it’s flattering that they want more content, and more will be said by Rockstar in due time.”