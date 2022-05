Er gaan de laatste tijd weer veel geruchten rond omtrent Silent Hill en zo is een van de berichten dat Bloober Team werkt aan een remake van Silent Hill 2. Inmiddels heeft de Poolse ontwikkelaar gereageerd op de geruchten, maar niet met een bericht dat je zou verwachten.

Volgens de CEO, Piotr Babieno, kan de ontwikkelaar niet reageren op de recente geruchten vanwege relaties met partners. Daarnaast stelt hij dat de ontwikkelaar zo snel mogelijk een aankondiging zal doen omtrent toekomstige games.

“We can’t comment on anything we are doing because we appreciate our relationship with our partners, of course. So we can’t [say] anything. We will make an announcement about our future projects as soon as we can. So then you will know much more.”

Op zich zegt dat wel iets, want als het gerucht niet klopt, waarom dan niet gewoon ontkennen? Daarnaast ging Babieno nog wat verder op het gegeven dat de ontwikkelaar werkt met een partner op basis van een licentie, wat een uitdaging kan zijn. Met name omdat Bloober Team zijn eigen identiteit wil behouden.

“I would say that it’s hard to work with someone who [owns an IP you’re working on], but we are always talking with those licensors, [saying] ‘Guys we would like to use your license, but we would like to tell our own story.’ If we are not able to tell our own story, if we will not have creative freedom, it doesn’t make sense, because Bloober Team will not make a great game. If you are in a prison, you will not be able to fly. So that’s why we are trying to only [make] those titles in which we are feeling, ‘OK, it will be a Bloober Team game, not someone [else’s].’ So even on the project we can’t talk [about], it will still be a Bloober Team title.”