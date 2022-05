Het is de laatste paar dagen weer volop raak met nieuws rondom Silent Hill. Zo zijn er meermaals screenshots gelekt en nu hebben we ook weer wat begrepen omtrent de betrokken ontwikkelaar. Bloober Team werd al eerder in verband gebracht met de reeks, maar zowel Konami als de ontwikkelaar hebben enige samenwerking tot op heden altijd ontkend.

Een nieuw gerucht wijst echter wederom naar deze ontwikkelaar. Volgens insider NateTheHate zou Bloober Team bezig zijn met een remake van Silent Hill 2 als (tijdelijk) exclusieve game voor de PlayStation. Bekend journalist Jeff Grubb wist dit vervolgens te bevestigen, want dat is ook wat hij van zijn bronnen begrepen heeft.

De ontwikkeling zou ook al redelijk ver zijn, aangezien Konami van plan was om op de E3 van 2021 aanwezig te zijn om daar Silent Hill aankondigingen te doen. Zij hebben zich uiteindelijk teruggetrokken vanwege de ’timing’.

Konami gaf nadien wel aan dat er meerdere projecten diep in ontwikkeling verkeren, wat dus mogelijk Silent Hill-games zijn. Gezien de geruchten zich nu snel opstapelen, lijkt het slechts nog een kwestie van tijd te zijn tot de officiële aankondiging volgt. Maar neem het tot die tijd met een korreltje zout.