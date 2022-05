Van de week leek de komst van een nieuwe ARMA-game al gelekt te zijn en dat is nu waarheid geworden. Bohemia Interactive heeft namelijk aangekondigd dat ARMA Reforger zich vanaf nu in early access bevindt en speelbaar is op pc en Xbox via Xbox Game Preview. ARMA Reforger is de eerste game in de geliefde military sim-franchise die naar een console komt.

ARMA Reforger is tevens een eerste blik op de Enfusion engine van Bohemia Interactive en speelt zich af in de jaren ’80, op de fictieve archipel Maiden Islands. De map beslaat zo’n 164km2 en bevat onderdelen zoals rivieren, heuvels, meren, dichte bossen en kleine nederzettingen. ARMA Reforger lanceert met twee multiplayer modi: Conflict en Game Master.

De eerste modus is een team-tegen-team opzet, waarin je moet samenwerken om strategische punten te vangen. Game Master is dan weer een dynamische sandbox, waar één speler de rol van Game Master op zich neemt en verantwoordelijk is voor het bouwen van hectische schermutselingen. Bohemia Interactive geeft natuurlijk duidelijk aan dat het hier gaat om een early access-titel en dat bugs en schoonheidsfoutjes dus bij de ervaring horen.

De Tsjechische studio heeft tevens aangekondigd dat zij op dit moment aan ARMA 4 werken, maar dat voor nu de focus volledig ligt bij het ontwikkelen van ARMA Reforger.