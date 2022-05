Review | Corsair HS65 Surround – Corsair is ooit begonnen als een oh-zo-nederige fabrikant van pc-componenten zoals kasten, RAM-modules en ventilatoren. Het Amerikaanse bedrijf is echter flink gegroeid en is zich in de afgelopen jaren steeds meer gaan bemoeien met andere productcategorieën. Muizen, toetsenborden en – hoe kan het ook anders – headsets. We namen al eerder headsets van Corsair onder de loep, zoals de HS60 Pro Surround en de HS80 RGB Wireless. Onlangs mochten we echter ook de recentelijk uitgebrachte HS65 Surround testen. Of dat is bevallen, lees je natuurlijk in deze review.

Verschillende materialen

Voor de HS65 heeft Corsair gebruik gemaakt van verschillende materialen. De band is gevormd met hard plastic en rust op je hoofd middels een zacht faux-leer, net als de memory foam oorkussens. De schelpen zijn via stevig aluminium verbonden met de hoofdband en zijn aan de buitenkant gedecoreerd met een gaasachtig materiaal en natuurlijk het logo van Corsair. De linkeroorschelp bevat tevens het scrollwiel om het volume in te regelen en de uitklapbare microfoonarm, die je enigszins kunt buigen zodat hij goed voor je mond hangt en de geluiden kan opvangen. Het gaat hier om een bedrade headset met een kabel van anderhalve meter, die je niet kunt verwijderen en dus ook niet kunt vervangen, mocht er iets mis zijn.

Al met al vinden we het ontwerp van de HS65 erg geslaagd, de headset ziet er simpelweg erg goed uit en de matzwarte kleur (ook in witgrijs verkrijgbaar) straalt stijl uit en zorgt voor een premium feel. De headset zit stevig in elkaar en omdat er op de meer breekbare punten voor het sterkere aluminium is gekozen zul je hele rare capriolen moeten uithalen, wil je de HS65 slopen. Gelukkig zit de headset ook erg comfortabel en de cups isoleren zeer aardig geluiden van buitenaf. Voor een console is de lengte van de kabel prima, gezien je deze in de controller steekt. Voor een pc-gebruiker is dit echter aan de karige kant, want het is niet lang genoeg om de kabel netjes te verbergen. De headset komt niet met een Y-splitter, voor de pc maak je gebruik van een 3.5mm naar USB-A adapter, zodat je gelijktijdig naar de headset kunt luisteren en de microfoon kunt gebruiken.

Goed geluid, bass op scherp

Over het gehele spectrum klinkt de headset zeer goed. Of je nou aan het gamen bent of juist daarna aan het ontspannen bent met een muziekje: de HS65 zal niet teleurstellen. De treble en met name de midrange klinken zeer goed voor een headset in deze prijscategorie (adviesprijs € 89,99) en zelfs de soundstage is voor games meer dan verdienstelijk. Het lagere eind van het spectrum klinkt tevens an sich goed: zuiver en vol, maar wil niet altijd even vriendelijk samenspelen met de mids en trebles. De HS65 kent out-of-the-box daarom een wat warmer geluidsprofiel en het is leuker voor bassheads. Voor liefhebbers van een neutraler geluid wat minder, hoewel je in de software je eigen EQ kunt opstellen.

De microfoon klinkt tevens zeer goed. Zoals we tegenwoordig wel vaker zien gaat de microfoon pas aan op het moment dat je de arm uitklapt (en natuurlijk uit als je hem weer omhoog duwt). Dit maakt de HS65 niet alleen zeer geschikt voor games, maar ook voor andere situaties zoals Discord of thuiswerkers die bijvoorbeeld veel met Teams werken. Je stem komt kraakhelder door en we hebben niks qua vervorming kunnen merken. Via de iCUE software is het eveneens mogelijk om de microfoon een eventuele boost te geven en je kunt de sidetone daar aanzetten en tweaken. Dat brengt ons meteen bij het volgende punt van deze review, de software.

Sterke software

Corsair ondersteunt al langer hun reeks aan accessoires middels hun eigen iCUE applicatie en dat is voor de HS65 niet anders. Na een snelle download en installatie kun je aan de slag met iCUE, wat gelukkig intuïtief en duidelijk in elkaar zit. Zoals gezegd kun je hier niet alleen de microfoon afstellen, maar zijn er tevens een aantal EQ-presets aanwezig en kun je desgewenst zelf de EQ aanpassen door middel van de 10-band equalizer. Daarnaast kun je op pc Dolby Audio 7.1 surround aanzetten, hiervoor heb je wel de eerdergenoemde adapter nodig. Deze feature maakt de soundstage net wat meer uitgebreid en is vooral voor het beter lokaliseren van geluidsbronnen een toffe toevoeging.

Dan is er nog SoundID, wat je in theorie zou moeten helpen met het automatisch afstellen van de headset naar jouw voorkeuren. Hiervoor krijg je twee keer hetzelfde audiofragment te horen, die net wat anders klinken en na een reeks keuzes zou SoundID moeten snappen wat het beste bij jou past. Leuk in concept, maar het werkt niet zo goed in de uitvoering; in de praktijk wordt de afstelling van de headset namelijk compleet verpest en heb je ondermaats geluid. Er is geen mogelijkheid om EQ-profielen op te slaan en mee te nemen naar de console van jouw keuze.