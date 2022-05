Het is inmiddels bekend dat er bij Activision gewerkt wordt aan een geheel nieuw deel van Call of Duty: Warzone. Hoewel het nog onduidelijk is wanneer de Battle Royale-game precies moet verschijnen, worden er door insiders steeds meer details gelekt. Eerder deze week wist YouTuber NerosCinema al nieuwe informatie te onthullen en nu heeft de bekende insider Tom Henderson daar nog een schepje bovenop gedaan.

In een bericht op eXputer deelt Henderson informatie over enkele nieuwe features die naar Call of Duty: Warzone 2 komen. Zo vertelt hij over een Interrogation-systeem, vergelijkbaar met dat in Rainbow Six Siege. Wanneer je een vijand neerschiet, kun je diegene met een druk op de knop ondervragen. Je zal dan een takedown animatie te zijn krijgen en de vijand definitief doden, waarna de locaties van andere vijanden op de minimap te zien zullen zijn. Henderson houdt nog een kleine slag om de arm, maar gaat ervan uit dat deze feature aanwezig zal zijn in Warzone 2.

Een andere interessante nieuwe feature is de introductie van Pro Perks in Warzone 2. Pro Perks werden jaren geleden voor het eerst in de multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 verwerkt. Het betreffen upgrades van basisperks die spelers nog meer vaardigheden geven. Pro Perks zijn in Warzone 2 te verkrijgen bij Strongholds, de locaties waar je loadouts kunt bemachtigen. Hoe Pro Perks exact geïmplementeerd worden is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Henderson zullen ze zeker aanwezig zijn in Warzone 2.

Verder gaat Henderson ook nog dieper in op details die eerder al waren uitgelekt. Zo is er meer duidelijk over het ‘Bag-systeem’, dat je inventory zal zijn. Spelers kunnen Bags van verschillende groottes vinden en in je Bag kun je bijvoorbeeld wapens, munitie en killstreaks opslaan. Daarbij geldt dat verschillende soorten wapens ook een verschillende hoeveelheid ruimte in een Bag innemen, waardoor je dus goed moet nadenken wat je wel en niet meeneemt.

Tot slot beschrijft Henderson de Armor Vests in Warzone 2 als een combinatie tussen de Armor-systemen uit de eerste Warzone en Blackout. Spelers dienen eerst een Armor Vest van een bepaalde tier te bemachtigen, waarna ze Armor Plates kunnen verkrijgen om daadwerkelijk extra beschermd te zijn.