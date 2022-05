Sony rolde onlangs de firmware updates 4.89 en 3.74 uit voor respectievelijk de PlayStation 3 en PlayStation Vita. Deze updates waren bedoeld om gebruikers te stoppen dat ze via die platforms nieuwe PlayStation Network-accounts zouden aanmaken. Account management voor die platforms zal via je pc moeten gebeuren.

Het blijkt echter dat deze update nog een andere aanpassing heeft gedaan. Gebruikers hebben namelijk gemeld dat het sinds deze updates niet meer mogelijk is om content tussen je PlayStation 3 en PlayStation Vita over te zetten. Het was een tijdje stil vanuit kamp Sony, maar inmiddels heeft de fabrikant via een FAQ bevestigd dat deze functionaliteit eruit is gehaald.

Desondanks is het wel nog steeds mogelijk om content direct op je PlayStation 3 en/of PlayStation Vita te downloaden. Desnoods is het tevens mogelijk om via de Content Manager Assistant games op je geliefde Vita te zetten.