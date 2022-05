Nu de komst van het nieuwe PlayStation Plus lonkt aan de horizon, worden steeds meer vragen over deze service van een antwoord voorzien. Intussen kennen we, bijvoorbeeld, al de lijst met alle inbegrepen games die je via de Extra tier zal kunnen spelen. Goed nieuws, maar Sony kwam echter ook naar buiten met een ietwat minder leuk nieuwtje omtrent hun ‘Premium’ tier.

Je kan immers PS3-games spelen via deze service, maar deze games zullen nog steeds enkel gestreamd kunnen worden. Hierdoor zal er ook geen DLC voor deze games verkrijgbaar zijn, ook al hebben de originele games in kwestie soms wel degelijk extra content beschikbaar. PS4-games die je via PS Plus zal kunnen spelen, kunnen echter gedownload worden en zullen hierdoor wél DLC ondersteunen. Dit was al het geval ten tijde van PS Now en zal dus (voorlopig) niet veranderen met de komst van het nieuwe PlayStation Plus.

De vernieuwde service gaat in Europa live vanaf 23 juni.