Het aanbod van Sony op de pc is tot op heden erg divers te noemen. Nadat ze hun sprong richting de pc aftrapte met Horizon: Zero Dawn, werd dit al gauw opgevolgd met Days Gone en de meest recente God of War. Respectievelijk zijn deze titels tot op heden goed geweest voor 2,4 miljoen, 850.000 en bijna één miljoen verkopen. Als je dacht dat Sony klaar was met de pc, dan zit je er in ieder geval flink naast.

Op dit moment is enkel Uncharted: Legacy of Thieves Collection bevestigd als de volgende Sony titel, die zijn weg naar pc zal vinden. Maar daar houdt het naar alle waarschijnlijkheid niet mee op, zo is Returnal ook een goede kanshebber. Bovendien verwacht Sony in het huidige fiscale jaar, wat loopt tot 1 april 2023, zo’n 300 miljoen te verdienen aan pc-games. Wij kijken in ieder geval alvast uit naar de volgende pc-port van Sony, want die zijn ons tot op heden goed bevallen.