We weten eindelijk wanneer we aan de slag kunnen met de heruitgave van wellicht de beste JoJo’s Bizarre Adventure game die er is. Bandai Namco maakt middels de onderstaande trailer namelijk bekend dat JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R op 2 september aanstaande zal verschijnen. In de trailer zien we overigens ook nog even wat nieuwe personages voorbij komen die niet in het origineel aanwezig waren.

Alsof dat nog niet genoeg is, zal er ook een heuse Collector’s Edition beschikbaar zijn inclusief een figurine van Jolyne Cujoh, de meest recente JoJo van de anime serie. Check vooral dus even de onderstaande trailer en zet 2 september dikgedrukt in jouw agenda. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc via Steam.