Ontwikkelaar CD Projekt RED liet voor de release van Cyberpunk 2077 al weten dat de game meerdere uitbreidingen zou ontvangen, maar dat werd allemaal op de lange baan geschoven vanwege de vele technische issues waarmee de titel bij de release kampte. Nu anderhalf jaar later is het merendeel opgelost en dus kan de ontwikkelaar zich eindelijk op deze extra content gaan richten.

Wanneer deze content precies uitkomt is nog niet bekend, maar dataminers hebben al het een en ander aan informatie uit de laatste update weten te halen en dat levert behoorlijk wat specifieke details over aankomende content op. Zo zal de uitbreiding zich afspelen op de bestaande Night City map, maar het opent wel nieuwe gedeeltes van Pacifica die in de gewone campagne nog niet toegankelijk waren.

Verder zou de uitbreiding uit zeven hoofdmissies bestaan, waarvan veel dialogen al zijn gelekt. Sterker nog, die geven een globaal beeld van hoe het zich zal ontwikkelen, maar omwille van spoilers zullen we dat niet vermelden. Buiten dat mogen er nieuwe wereld encounters verwacht worden, alsook nieuwe verhalen in de wereld, fixer quests en nog veel meer. Het verhaal van de uitbreiding draait om ene Songbird, een nieuw personage.