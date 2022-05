CD Projekt RED liet onlangs al doorschemeren dat de ontwikkelaar alle voorbereidingen had getroffen om te gaan beginnen aan een nieuwe game in de The Witcher-reeks. Via een nieuwe update weten we nu dat het behoorlijk opschiet bij de Poolse ontwikkelaar, want de nieuwe telg in de populaire franchise verkeert inmiddels in de pre-productie fase.

Bij deze eerste fase zijn meer dan 100 ontwikkelaars betrokken en de ontwikkelaar geeft aan erg tevreden te zijn met hoe het project nu vordert. Het zal echter nog wel even duren vooraleer we meer over de game horen, gezien CD Projekt RED over het algemeen veel tijd neemt voor het maken van z’n grootschalige titels.

De ontwikkelaar is recent overgestapt naar de Unreal Engine 5, die ook voor deze nieuwe game gebruikt zal worden. In dat kader ziet de ontwikkelaar al verbeteringen omtrent de efficiëntie van de ontwikkeling. Ze werken ook nauw samen met Epic Games om op die manier een optimale ervaring te realiseren.