Er gaan al een tijdje geruchten rond dat Xbox bezig is met een streamingapparaat, waarmee je games uit de bibliotheek van Xbox Game Pass Ultimate kunt spelen. Dit blijkt nu inderdaad het geval te zijn, alleen zullen we de hardware voorlopig nog niet zien.

Jeff Grubb van GamesBeat liet begin deze maand weten dat het streamingapparaat van Xbox in de komende 12 maanden op de markt zou komen. Een woordvoerder van Microsoft heeft tegenover Windows Central gemeld dat zij echter zullen stoppen met het model waar ze mee bezig zijn.

Wat zij hebben geleerd van het project zullen ze meenemen naar een nieuwe aanpak om Xbox Cloud Gaming in de toekomst aan meer gamers aan te bieden.

“We have made the decision to pivot away from the current iteration of the Keystone device. We will take our learnings and refocus our efforts on a new approach that will allow us to deliver Xbox Cloud Gaming to more players around the world in the future.”