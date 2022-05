Vorig jaar liet Xbox-topman Phil Spencer weten dat hij graag op zoveel mogelijk apparaten een Xbox-applicatie ziet verschijnen. Microsoft lijkt, naast natuurlijk de Xbox Series X|S, ook steeds meer in te zetten op streamen en cloud gaming. Zo werd Fortnite deze week beschikbaar gesteld via Xbox Cloud Gaming en een nieuw gerucht suggereert nu dat Xbox het komende jaar nog veel meer in gaat zetten om het streamen van games.

Het gerucht is afkomstig van Jeff Grubb van GamesBeat. Hij stelt dat Xbox in de komende twaalf maanden een streamingapparaat zal uitbrengen. Het zou gaan om een soort dongel, vergelijkbaar met de Amazon First Stick. Dit apparaat kun je in je televisie steken en stelt je in staat om vervolgens op je tv games uit de bibliotheek van Xbox Game Pass Ultimate te spelen. Volgens Grubb gaat het zelfs verder dan games en moet het via het streamingapparaat van Xbox ook mogelijk worden om films en series te kijken.

Het blijft volgens Grubb niet alleen bij het streamingapparaat. De journalist meldt dat Microsoft nauw samenwerkt met Samsung om een applicatie voor televisies van Samsung uit te brengen, waarmee gebruikers ook Xbox-games kunnen streamen. Dan zou je het streamingapparaat dus niet eens nodig hebben. De applicatie voor Samsung-televisies zou ook in de komende twaalf maanden moeten lanceren, aldus Grubb.

Totdat Microsoft met een officiële aankondiging komt, moeten we de informatie van Grubb als een gerucht beschouwen. Het is echter alles behalve ondenkbaar dat Microsoft een dergelijke stap gaat zetten, gezien de eerder genoemde wens van Spencer om op zoveel mogelijk apparaten een Xbox-applicatie aan te bieden. Ook is het weer een nieuwe, laagdrempelige manier om games uit Xbox Game Pass aan te bieden aan een nieuw publiek.