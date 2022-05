Dat Sonic the Hedgehog 2, die momenteel nog in de bioscoopzalen te bekijken is, het niet slecht gedaan heeft, kon je hier al lezen. Daarom zijn Paramount Pictures en SEGA Corporation zich al aan het voorbereiden op de toekomst met een derde film en een live-action serie.

Het doel is om de Sonic the Hedgehog 3 film ergens in 2024 te laten verschijnen en om de cast nog meer uit te breiden met enkele Hollywood-sterren. Verdere details over de film zijn nog niet bekendgemaakt, hoewel het uitbreiden van de cast wel gepaard gaat met wat spoilers.

Die laten we hier achterwege, maar als je benieuwd bent kun je hier terecht. Wat vonden jullie van de tweede film? Laat het hieronder even weten.