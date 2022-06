De Evercade handheld bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd met slecht en goed nieuws. Het slechte nieuws is dat de handheld niet meer gemaakt zal worden. Het goede nieuws is dat er een nieuwe versie voor in de plaats zal komen: de Evercade EXP.

Een groot minpunt van de originele Evercade handheld is dat het scherm niet erg hoogwaardig is en dat zorgt onder andere voor slechte kijkhoeken. Bij de EXP zal dit niet voorkomen, want het IPS-scherm is een stuk hoogwaardiger. Games zullen er hier niet alleen mooier door uitzien, want ook de resolutie is opgehoogd ten opzichte van het origineel. Deze gaat van 480×272 naar 800×480.

De handheld is helemaal wit, heeft nu twee triggers gekregen en heeft ingebouwde Wi-Fi. De specificaties van de Evercade EXP zijn ook verbeterd, het apparaat heeft nu een 1.5Ghz processor en 4GB geheugen, wat de hardware gelijk trekt met de Evercade VS. De nieuwe handheld kan ook in ‘TATE mode’ gespeeld worden. Dit betekent dat je de EXP negentig graden kunt draaien, zodat je verticale shooters kunt spelen zoals ze bedoeld zijn.

De vernieuwde Evercade handheld bevat ook nog wat exclusieve extra’s. Wat deze zijn is nu nog onbekend, daar zal in september meer over worden gedeeld. De Evercade EXP komt deze winter uit en kost € 149,99. Daar krijg je de console voor plus de cartridge IREM Arcade 1. Je zal in september de nieuwe hardware kunnen reserveren.

Er is ook een Limited Edition van de Evercade EXP aangekondigd. Daar zijn er 5.000 van gemaakt en die kan je morgen om 18.00 uur al pre-orderen. Dit kan alleen via Funstock. Je krijgt dan een zwarte handheld, de IREM Arcade 1 en Toaplan Arcade 1 cartridges, en verschillende extra’s. Het gehele pakket kan je hieronder zien.

Wil je weten hoe de Evercade EXP er in het wit uitziet, check dan de video hieronder.