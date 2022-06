Als je gebruiker bent van de Epic Games Store, dan heb je de laatste tijd niet echt reden tot klagen. De laatste paar weken wordt de ene topper na de andere gratis weggegeven aan gebruikers van het platform en daar is nu een nieuwe titel bijgekomen.

Wolfenstein: The New Order, de geprezen shooter van MachineGames en Bethesda, is nu namelijk tijdelijk gratis via de Epic Games Store binnen te halen. Om van het aanbod gebruik te maken kan je hier terecht. Je hebt tot 9 juni de tijd.

Meer weten over deze shooter? Check dan zeker even onze review.