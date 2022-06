Vorige maand had Twittergebruiker Zuby_Tech een handig overzicht gemaakt van alle first-party titels die momentel bij Sony in ontwikkeling zijn. Nu de meest recente State of Play alweer achter ons is ligt, is het interessant om te zien dat het gros van de titels die PlayStation Studios in ontwikkeling heeft nog niet zijn aangekondigd.

Sterker nog, het gaat hier om maar liefst 85% van wat we weten uit het overzicht hierboven. Overigens heeft Twittergebruiker Zuby_Tech enkel de titels meegenomen die reeds zijn bevestigd of waarvan we het bestaan weten dankzij vacatures die geplaatst zijn. Er komt in ieder geval heel wat aan voor de PlayStation-fans.