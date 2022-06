Normaliter word ik moe van nieuwsberichten typen op basis van geruchten, maar bij GoldenEye ligt dat anders. Als je een beetje handig bent, kun je namelijk de geannuleerde Xbox 360 remaster downloaden en zelf op je pc spelen. De game bestaat dus echt, maar Microsoft kiest ervoor om te blijven zwijgen. Afgelopen weekend was er echter een oplettende Reddit-gebruiker, die iemand wederom een GoldenEye 007 Achievement zag vrijspelen.

Dat is natuurlijk niets nieuws, echter staan inmiddels alle GoldenEye 007 Achievements op de officiële Xbox website. Je moet echter wel met je Xbox-account zijn ingelogd om ze te kunnen bekijken. Naast dat de gelekte remaster is te spelen, de Achievements online staan en het trademark begin dit jaar is vernieuwd, moet het wel heel raar lopen willen we geen officiële aankondiging tijdens de Xbox & Bethesda Games showcase krijgen.