Dataminer rollschuh2282 heeft een nieuwe NPC ontdekt in de laatste update van GTA Online, zo laat hij weten op Twitter. Op zich is dit niet heel bijzonder nieuws, maar de inclusie van een nieuwe NPC en andere assets duiden mogelijk op een nieuwe content update.

Het personage dat in de code is gevonden spawnt recht voor de Record A Studios en maakt gebruik van het ‘movie-set’ personage model. In combinatie met informatie gekoppeld aan de recente Vespucci Job (Remix) update, blijken er veel referenties naar films en meer in de code van de game te zitten. Dat hint naar een mogelijke update met een film thema.

Interessant is dat ook de link gelegd wordt met Michael, die voor Solomon Richards werkt bij de Richards Majestic filmstudio’s. Het zou zomaar kunnen dat Michael dus gaat opduiken in GTA Online, omdat hij als enige van de drie protagonisten uit de singleplayer banden heeft met de filmindustrie.

De info is momenteel nog schaars, maar het lijkt er in ieder geval op dat we iets nieuws kunnen verwachten in de nabije toekomst. Dit is bij voorbaat niet per se een grote update, maar zou bijvoorbeeld een wat kleinere content update kunnen omvatten, zoals een nieuw evenement of missie type, al zou een grote narratieve update in de vorm van een Los Santos movie studios Heist natuurlijk wel erg vet zijn!