De ontwikkelaar van de Shadow Warrior-serie is nu al enige tijd bezig met het volgende project onder de naam Evil West. In deze titel ga je als vampierjager naar het Wilde Westen en je moet allerlei ongedierte uit de hel een enkeltje naar de onderwereld bezorgen. De game is maar weinig in het nieuws geweest, maar de releasedatum is toch al dichterbij dan je misschien zou verwachten.

Evil West zal namelijk op 20 september verschijnen. De datum werd bevestigd dankzij een nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken. De typische over de top kenmerken van Shadow Warrior zal je overduidelijk terugzien en er komen ontzettend veel wapens voorbij in de nieuwe beelden. Pistolen, elektrische handschoenen, talloze gadgets: je hebt keuze genoeg om elke demon helemaal te slopen.