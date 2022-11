Eén van de games die volgende week uitkomt is Evil West. Van deze titel was nog niet bekend wat de pc-specificaties zijn en welke grafische modi er zijn voor current-gen consoles. Het is dus de hoogste tijd om dat bekend te maken en op die vragen hebben we nu een antwoord gekregen.

Speel je Evil West op console, dan heb je de beschikking over twee grafische modi: Quality Mode en Performance Mode. De eerstgenoemde biedt een 4K resolutie en een framerate van 30fps. Kies je voor Performance, dan verdubbelt de framerate, maar gaat de resolutie naar 1080p, zo laat de ontwikkelaar weten.

Ben je van plan de pc-versie aan te schaffen, dan moet je machine minimaal beschikken over een Intel Core I5-2500K of AMD FX-6300 X6. Je grafische kaart moet minimaal een GeForce GTX 750 TI of Radeon RX 460 zijn. Je draait de game dan op 1080p en 30 frames per seconde met medium settings.

De volledige opsomming van de minimale en aanbevolen specificaties hieronder.