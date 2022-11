Evil West heeft al een tijdje geleden de gouden status bereikt, maar we moeten nog twee weken wachten voordat we het spel kunnen spelen. Om de game onder de aandacht te blijven houden, is er een nieuwe video verschenen.

Heb je een vriend of vriendin waar je graag samen games mee speelt? Dan biedt Evil West een online coöp. Je kunt samen de campagne spelen. Door samen te werken kan je ook verschillende combo’s maken om dood en verderf te zaaien. Hoe de coöp van Evil West eruitziet, kan je hieronder bekijken.