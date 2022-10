Horror en western… het zijn twee genres die je niet meteen met elkaar associeert. Evil West probeert dus een relatief unieke combo op de markt te brengen en hoopt ons op 22 november te verrassen met het resultaat.

Dat die releasedatum gehaald gaat worden, mag duidelijk zijn. Focus Entertainment heeft namelijk op Twitter reeds laten weten dat de game goud gegaan is. Binnenkort jagen we dus op vampiers in het Wilde Westen.