Preview | Evil West – De studio Flying Wild Hogs heeft eerder een goede eerste indruk achtergelaten met de trailer van Evil West. Een game met een Wilde Westen sfeer, maar dan wel met een flinke twist. Je kruipt in de huid van Jesse Rentier, die de legers van de Darkness moet zien te verslaan. Je kompaan Edgar Gravenor zal je vergezellen tijdens de reis die je een hoop actie zal bieden. Op de gamescom hebben wij een flinke demo kunnen spelen van Evil West en we zijn laaiend enthousiast over de game. Want wat is er nu leuker om met een absurd grote handschoen en geweren gedrochten uit de hel aan flarden te schieten? Inderdaad, helemaal niks! Lees verder waarom we zo lyrisch zijn over deze game.

Geen poespas, gewoon lekkere actie

We begonnen de demo in een droge, zanderige rotsomgeving, met huisjes die hun beste dagen wel hebben gehad. Waarin we met Jesse gemoedelijk rondliepen terwijl we ondertussen de omgeving onderzochten en over obstakels heen klommen. Best handig, lichtgevende kettingen duiden aan waar je overheen kunt springen, omlaag kan klimmen of over een gat heen kan slingeren met je grapple hook, die bevestigd zit aan je grote metalen handschoen die tevens voor destructie dient. Wat tijdens het spelen meteen opviel is hoe gepolijst de game overkomt. Grafisch is de game erg mooi en kent het vooral een erg gelikte presentatie. Zodoende zaten we ook gelijk in de game en was het ronddwalen met Jesse een soepele bedoeling. Eenmaal aangekomen op een open veld bij een groot huis, werden we in de demo omsingeld door een stel bandieten. Showtime!

Met een revolver en een geweer ter beschikking samen met de overgrote metalen handschoen, heb je genoeg in huis om iedereen in pulp te veranderen. Het gaat er namelijk behoorlijk bloederig aan toe in Evil West en dat is alleen maar een detail waar we ten volle van kunnen genieten. Doordat je twee wapens hebt waarmee je kunt schieten, zijn er ook twee manieren om deze te gebruiken. Als je hipfire schiet, pakt Jesse zijn revolver, om er vliegensvlug mee te knallen. Ga je mikken en gericht schieten, dan pakt hij zijn geweer erbij om op deze manier secuurder te werk te gaan. Zodoende is het geweer ook ideaal om vijanden af te knallen die op een flinke afstand staan. Kogels heb je onbeperkt, er is enkel een cooldown meter die leegloopt naarmate je schiet. Wil je doorknallen? Dan herlaad je het geweer, wat ook geldt voor je revolver. Is je magazijn niet leeg, dan schakel je over naar een ander schietijzer en wacht je tot het metertje gevuld is en daarmee ook je magazijn.

’Net zoals Street Fighter’

Nadat we de bandieten hadden laten zien dat we de meest meedogenloze cowboy ooit zijn, hebben we onze weg naar de diepste grotten van het land weten te vinden, met in de verte een rode omgekeerde piramide. Een cutscène liet ons het gebruikelijke dood en verderf zien dat ons te wachten stond en dat was een mooie opwarmer voor de echte actie. Zoals de senior writer van de game, die met ons meekeek hoe we de game speelden, aangaf, kan je behoorlijk wat toffe combo’s met Jesse uithalen. Sławomir Uliasz zei letterlijk: “het is net zoals Street Fighter”. Jesse kan namelijk behoorlijk wat vechtmoves uit zijn mouw schudden. Zo kan je een aanloopje nemen en met je handschoen een lelijkerd vol op z’n bek rossen, een trap uitdelen om een move van een vijanden te interrumperen, of sla iemand omhoog en schiet op hem in de lucht, zoals Dante uit Devil May Cry dat zou doen.

Je bent tot behoorlijk veel in staat (in de demo), maar je kan dit verder uitbreiden door een bescheiden talent tree te levelen. Gelukkig geen huiswerkboom zoals in een Ubisoft game, het is een overzichtelijke talent tree, waarin je zelf bepaalt wat je net even wat eerder wilt hebben tijdens de gameplay. Je hebt ook de mogelijkheid om je wapens sterker te maken via een andere talent tree, maar deze optie zat niet in de demo. De gameplay is niet ingewikkeld, maar vooral heel erg leuk. Het combineren van schieten en vechten gaat soepel, maar ook aanvallen ontwijken met een dodge gaat rap en responsief. Je kunt ontzettend veel uit de combat halen en het voornaamste wat het met ons deed tijdens het spelen, was een continu blij gezicht tevoorschijn toveren.

We snakken naar meer, heel veel meer!

Het schieten en knokken ging ons tijdens het spelen zeer gemakkelijk af dankzij de goede gameplay, wat we aan een beproeving konden onderwerpen in het eindbaasgevecht van de demo. Een groot vampierachtig gedrocht wilde ons het zwijgen doen opleggen met een hoop vuurballen en nare krabaanvallen. Gelukkig is Jesse een professionele cowboy en wisten we korte metten te maken met deze afgrijselijke klojo. Tijdens bepaalde aanvallen van de gevleugelde lelijkerd, wil je wel eens een sweetspot gepresenteerd krijgen waar je op kan schieten voor extra schade. Dezelfde sweetspots kunnen overigens ook voorkomen bij normale vijanden. Vooral bij het baasgevecht is het een leuke mechanic die diversiteit brengt in de gameplay, doordat je dient te switchen tussen mêlee combat en knalwerk.

De hele gameplay kent ook een perfecte pacing en is zeer dynamisch vanwege de vele moves en snufjes die je bij je draagt. Ook de omgeving kan zorgen voor lekkere wow-momenten. Zo is een grote kooi met stekels in een hoekje bijvoorbeeld een perfecte landingsplek voor zombies die je er naartoe kan lanceren met een flinke stoot. Ondanks dat de game lineair is van opzet en je als het ware een ‘wandeling’ aan het maken bent die je van actie naar actie brengt, is het optimaal genieten dankzij de zeer responsieve gameplay.

Voorlopige conclusie

Evil West zit boordevol actie. De gameplay is ontzettend soepel, wat ons nog het meeste heeft weten te verrassen. Het werkt allemaal lekker responsief: hoe gemakkelijk je kan schieten, het snel kunnen dodgen en vechten, alsook hoe je dit met elkaar kunt afwisselen. De droge en serieuze Jesse is geinig, en ook Edgar lijkt een leuke sidekick te worden. De kern van de game is vooral fun hebben met de gameplay. Tot nu toe slaagt de game daarin, terwijl je ook een erg gelikte grafische presentatie krijgt. De game is ook in coöp te spelen, maar dit hebben we helaas niet kunnen uitproberen. Het baasgevecht was dan weer traditioneel, maar valt geslaagd te noemen. We willen eigenlijk gelijk verder spelen, maar we zullen helaas moeten wachten op de release. Evil West is er in ieder geval eentje die we heel erg in de gaten zullen houden, want het zou nog wel eens de sleep-hit van 2022 kunnen worden.