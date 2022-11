De laatste twee maanden zijn er aardig wat gameplay beelden van Evil West verschenen. Nu de game bijna in de winkels ligt, is het tijd om nog wat extra reclame te maken en daarvoor is niemand minder dan Danny Trejo aangetrokken.

Trejo is een acteur die vaak wordt gevraagd om bad ass personages te spelen. Aangezien je in Evil West ook als totale bad ass speelt, is besloten om de bekende acteur in te schakelen voor een promo. Het resultaat check je natuurlijk hieronder.

Evil West is vanaf 22 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.