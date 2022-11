Flying Wild Hog staat er om bekend dat zij weten hoe je een actiegame moet maken. Het is dan ook niet gek dat hun nieuwste titel – Evil West – wederom een actiegame is. Van deze titel is nu een nieuwe video verschenen, die je onderaan dit bericht kunt checken.

De nieuwe video van Evil West focust zich puur op de gameplay. De beelden die worden getoond zien er zeer spectaculair uit, waar mêlee en schietactie elkaar aflossen. Onze Chris was ook al onder de indruk van een vroege versie, dus het ziet er naar uit dat Evil West wellicht hoge ogen gaat gooien.