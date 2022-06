Activision deelde gisterenavond de eerste trailer van Call of Duty: Modern Warfare 2 en vanavond tijdens Summer Game Fest krijgen we een fragment gameplay te zien. De focus ligt dus vooral op het reguliere deel in de franchise, maar we mogen Call of Duty: Warzone 2 natuurlijk niet vergeten, die eveneens in ontwikkeling is.

Details daaromtrent zijn nog schaars, maar via een blog op de Call of Duty website weten we nu wel wat meer. Zo zal de opvolger van Warzone nog dit jaar verschijnen en de basis van deze game ligt bij de mechanics van Modern Warfare 2, dat komt met nieuwe progressiesystemen.

Tegelijkertijd zijn beide games op elkaar geïntegreerd, waardoor wapens, ontwikkelingen en meer gelijk opgaan. De huidige Warzone ervaring blijft bestaan, maar wordt losgetrokken van Modern Warfare 2, dus dit zal op den duur uitgefaseerd worden, zo valt tussen de regels door te lezen. Dit betekent ook dat alle voortgang en unlocks die je nu hebt, niet mee zullen gaan naar de nieuwe Battle Royale-ervaring.

Eerdere geruchten gaven aan dat Warzone 2 enkel voor current-gen systemen zou verschijnen, maar dat is niet correct. Warzone 2 zal ook beschikbaar zijn op de PlayStation 4 en Xbox One, waarbij Activision voor alle nieuwe Call of Duty delen nu een vaste engine zal aanhouden. Ideaal, want dat zou de vele technische issues waar ze nu mee te kampen hebben moeten voorkomen.