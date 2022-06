Na eerdere teasers en een aankondiging omtrent de officiële onthulling van Call of Duty: Modern Warfare 2, is dat moment nu daar. Activision en Infinity Ward hebben zojuist de game officieel uit de doeken gedaan met een spectaculaire trailer, zoals je van de franchise mag verwachten.

Als je de game in pre-order plaatst, dan krijg je vroegtijdige toegang tot de multiplayer beta op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Om precies te zijn 5 dagen eerder dan elk ander platform en dat ligt in lijn met wat we bij voorgaande delen hebben gezien die eveneens een beta hadden.

Call of Duty: Modern Warfare 2 verschijnt op 28 oktober 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.