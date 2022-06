We weten al bijna twee jaar dat er een animeserie op basis van Cyberpunk onderweg is, maar de eerste beelden bleven steeds uit. Daar is nu echter verandering in gekomen dankzij een trailer die is vrijgegeven.

Cyberpunk: Edgerunners is een op zichzelf staand verhaal dat wordt vertelt in tien delen. Het speelt zich af in Night City en focust zich op een straatschoffie die probeert te overleven in een stad die geobsedeerd is door technologie en ‘body modification’.

De eerste beelden van Cyberpunk: Edgerunners check je hieronder.