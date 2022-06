Hoewel het buiten lekker weer is en je prima zonder zorgen tot laat in de avond de bossen in kan, is dat in Hackett’s Quarry een ander verhaal. De nieuwste horrorgame van ontwikkelaar Supermassive Games en uitgever 2K Games is nu verkrijgbaar en dan kan een launch trailer niet uitblijven.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder en kom gelijk goed in de sfeer, want als er iets is wat deze ontwikkelaar goed kan is het wel sfeervolle titels produceren. Daarbij kunnen we ook aangeven dat de eerste cijfers veelal erg hoog zijn, wat dus wel aangeeft dat we met kwaliteit te maken hebben.

Wij zijn momenteel druk bezig met de game en onze review mag je volgende week verwachten.