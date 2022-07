The Quarry is net een maandje oud en de game van Supermassive Games – inmiddels overgenomen door Nordisk Games – was weer griezelen als vanouds, waarbij je een hoop personages voortijdig hun einde ziet beleven. Inmiddels heeft de studio de multiplayer en nieuwe outfits toegevoegd, maar de ontwikkelaar heeft meer plannen, zo blijkt.

Je kunt namelijk op zowel Xbox als PlayStation een gratis proefversie van The Quarry spelen. Voor het eerstgenoemde platform is de game tevens op dit moment in de aanbieding. Het is niet duidelijk hoe lang de trial precies is, maar gezien The Quarry een lineair, singleplayer avontuur is, zul je ongeveer een uurtje aan speeltijd kunnen verwachten voordat je je besluit definitief maakt.

Het is ook niet bekend of deze proefversie voor een beperkte tijd beschikbaar is, wil je dus graag The Quarry uitproberen, wees er dan snel bij!