Supermassive Games is zich steeds meer gaan bezighouden met het ontwikkelen van verhalende games, waarin het maken van keuzes centraal staat. Met Until Dawn bewees de ontwikkelaar dit prima onder de knie te hebben en ook hebben we inmiddels mogen genieten van meerdere delen in The Dark Pictures Anthology.

In die reeks mogen we later dit jaar nog een vierde deel verwachten, in de tussentijd heeft de ontwikkelaar in samenwerking met 2K Games ook nog gewerkt aan The Quarry. Een nieuwe game die het bekende concept van de ontwikkelaar volgt en waarover je in onze preview meer kunt lezen.

Het embargo op de reviews is inmiddels verlopen en dat brengt ons bij het onderstaande overzicht aan cijfers. Met voornamelijk hoge cijfers ziet het er uitstekend uit en binnenkort kun je hier ook op PlaySense lezen wat wij van de game vinden.

The Quarry is vanaf morgen verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.