Supermassive Games en 2K Games brachten ongeveer een maand geleden The Quarry uit. Vlak voor de release werd al duidelijk dat de online multiplayer wat later zou verschijnen, omdat dit de ervaring ten goede zou komen.

Inmiddels is er een update voor The Quarry uitgebracht, waarmee de Wolfpack Online Multiplayer nu aan de game is toegevoegd. Deze modus kun je met zeven anderen spelen. Dit is overigens niet de enige toevoeging die de update met zich meebrengt. Bezitters van de Deluxe Edition hebben namelijk nieuwe in-game outfits gekregen en daarnaast zijn alle afleveringen van de Bizarre Yet Bonafide podcast nu te luisteren.

