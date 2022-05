Voor horror liefhebbers is het nog een kleine twee weken wachten en dan kunnen zij aan de slag met de spirituele opvolger van het succesvolle Until Dawn. Supermassive Games brengt met The Quarry een groep tieners naar een verlaten zomerkamp en dat kan natuurlijk niet goed gaan. Naast een solo ervaring kan je de game ook met vrienden op de bank of in een online ervaring spelen.

Spelers die online willen spelen met elkaar zullen helaas wat langer moeten wachten. Via Twitter deelde de ontwikkelaar namelijk dat de online multiplayer uitgesteld is tot 8 juli. Op de bovenstaande afbeelding kan je het statement bekijken, waarin aangegeven wordt dat er meer tijd nodig is om een optimale ervaring af te leveren. Wees gerust: de singleplayer, couch-coöp en Movie modus zijn wel aanwezig bij launch.

Verder is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven die dieper in de gameplay duikt. De trailer wordt voorzien van commentaar door director Will Byles en hij geeft hier en daar wat meer duidelijkheid. Tussen het commentaar door zal je ook de diverse personages voorbij zien komen, die ieder voor lastige keuzes komen te staan. Wil je meer weten over The Quarry? Lees dan zeker even onze preview.