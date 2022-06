Dat Starfield zijn originele datum van 11 november niet meer gaat halen is helaas een feit, maar het uitstel lijkt beperkt te blijven. Todd Howard maakte in een bericht aan Gamesradar duidelijk dat het team van Bethesda Game Studios nog volop bezig is met deze titel en dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt. Sterker nog, ze leggen min of meer de laatste hand aan het project. Dat geeft ons natuurlijk nog geen concrete termijn, maar wellicht heeft de sign-up page van Xbox Game Pass wel wat verklapt.

Een gebruiker op Reddit wist daar namelijk te spotten dat Starfield vroeg in 2023 zou moeten verschijnen. Dat is alweer wat preciezer dan de eerste helft van 2023 zoals Bethesda eerder communiceerde. Vermoedelijk willen ze de game de deur uit hebben voordat het fiscale jaar is geëindigd, wat bij veel bedrijven de laatste dag van maart is. Hopelijk horen we binnenkort een écht concrete datum.